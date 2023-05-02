Лысцов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысцов Алексей Михайлович

Лысцов Алексей Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лысцов
Имя
Алексей
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8383. ЛЫСЦОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 34 л., Советск у., Водозерск. в., д. Лежнино. Вятск. Губсуд. Ст. ст. 105, 109, 114 ч. 1, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.