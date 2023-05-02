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Шатровский Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шатровский
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
11933. ШАТРОВСКИЙ, ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 32 л. Гр. Сольвычегодск. у., Тимошинск. в., д. Трубинской; — Н. С. 8 уч. Сольвычегодск. у. Побои, пр. р. 6 м. Исп. 5 окт. 920.

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