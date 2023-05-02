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Голичанский Антон Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голичанский
Имя
Антон
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
1941. ГОЛИЧАНСКИЙ (он же БРИЛОЦКИЙ) АНТОН АНТОНОВИЧ, 23 л., б. Минск. г., Слуцк. у., д. Полибащины. В. Т. 14 стр. корп. Ст. ст. 90, 180. 180 П «е», 189, 205а, 1 ч. 207, лиш. св., 3 г. П. в. з. с. 23/Х—24.

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