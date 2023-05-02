Голичанский Антон Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голичанский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1941. ГОЛИЧАНСКИЙ (он же БРИЛОЦКИЙ) АНТОН АНТОНОВИЧ, 23 л., б. Минск. г., Слуцк. у., д. Полибащины. В. Т. 14 стр. корп. Ст. ст. 90, 180. 180 П «е», 189, 205а, 1 ч. 207, лиш. св., 3 г. П. в. з. с. 23/Х—24.
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