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Багаутдинов Нафутдин Багаутдинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Багаутдинов
Имя
Нафутдин
Отчество
Багаутдинович
Дата исполнения приговора
__ январь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
399а. БАГАУТДИНОВ, НАФУТДИН БАГАУТДИНОВИЧ, 48 л. Гр. Казанск. у., Ново-Кишитск. в., д. Нового-Крыно; — Н. С. 6 уч. Казанск. у. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 6 м. янв. 919.

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