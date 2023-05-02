Багаутдинов Нафутдин Багаутдинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Багаутдинов
- Имя
- Нафутдин
- Отчество
- Багаутдинович
- Дата исполнения приговора
- __ январь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 399а. БАГАУТДИНОВ, НАФУТДИН БАГАУТДИНОВИЧ, 48 л. Гр. Казанск. у., Ново-Кишитск. в., д. Нового-Крыно; — Н. С. 6 уч. Казанск. у. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 6 м. янв. 919.
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