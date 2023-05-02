Цепеля Карл Валентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цепеля
- Имя
- Карл
- Отчество
- Валентьев
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 504
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155566. ЦЕПЕЛЯ, КАРЛЪ ВАЛЕНТЬЕВЪ (онъ же Цѣпеля). Лиш. ос. пр. изъ к. Сандомир. у., гм. Виснева, д. Богоріи, 29 л.; — Варшав. С. П., 1:14, 135, 152, 1 п. 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 28449 и 907 г. № 8957 и по слож. съ приг. Радомск. О. С. отъ 22 Мая 909 г. (2 ч. 1655 У. — арест. отд. 2½ г. , арест. отд. 6½ л. Исп. 25 Февр. 908. счит. ер. съ 6 Окт. 906.. | 903 82892 1655 У. | 99 38436 169 М.. | 903 61184 169 М. | 97 39375 172 М.. | 900 112751 1655 У. | 94 7384 1647 У.
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