Фарбарович Эля Юшков-Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фарбарович
- Имя
- Эля
- Отчество
- Юшков-Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140400. ФАРБАРОВИЧЪ, ЭЛЯ ЮШКОВЪ-ЛЕЙБОВЪ. Мщ. пос. Говорова, Остроленк. у., 15 л.; — г. Ломжин. О. С. 25 Авг. 909, 11, 169 и 172 М., тюр. 1 м. Исп. 22 Сент. 909.
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