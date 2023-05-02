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Фарбарович Эля Юшков-Лейбов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фарбарович
Имя
Эля
Отчество
Юшков-Лейбов
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
Источник
Скан
Оригинальная запись
140400. ФАРБАРОВИЧЪ, ЭЛЯ ЮШКОВЪ-ЛЕЙБОВЪ. Мщ. пос. Говорова, Остроленк. у., 15 л.; — г. Ломжин. О. С. 25 Авг. 909, 11, 169 и 172 М., тюр. 1 м. Исп. 22 Сент. 909.

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