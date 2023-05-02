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Арасланов Емельян Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арасланов
Имя
Емельян
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
946. Арасланов Емельян Михайлович, 24 л., Вятск. г., Слободск. у., Ярославск. в., с. Каринки. Вятск. Г. С. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 16 нояб. 926. Наст. приг. поглощен. приг. Вятск. Г. С., вст. в зак. силу 20 нояб. 926.

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