Арасланов Емельян Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арасланов
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 946. Арасланов Емельян Михайлович, 24 л., Вятск. г., Слободск. у., Ярославск. в., с. Каринки. Вятск. Г. С. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 16 нояб. 926. Наст. приг. поглощен. приг. Вятск. Г. С., вст. в зак. силу 20 нояб. 926.
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