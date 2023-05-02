Гроза Никифор Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гроза
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48841. ГРОЗА, НИКИФОРЪ ТИМОФЕЕВЪ, 19 л. Мщ. г. Богоявленска, Херсон. у.; — Херсонск. О. С., 14 Дек 910, 170¹ М., 140, 152 и 3 ч. 1643 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по 1 уч. г. Николаева отъ 30 Іюня 910 г. (170¹ М., тюр. 9 м.), тюр. 1½ г. Исп. 25 Февр. 911, счит. ср. съ 30 Іюня 910.
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