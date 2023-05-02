Антонов Семен Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129568. Антоновъ, Семенъ Яковлевъ. К. Крестецк. у., Китовск. в., д. Борки, 37 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 37 уч. 9 Сент. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 9 Сент. 909. | 905 72320 170 М. | 95 30302 169 М. | 904 94555 169 М. | 94 30982 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.