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Кочерин Дометий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочерин
Имя
Дометий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
26 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
6841. КОЧЕРИН ДОМЕТИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 40 л., Кемск. у., Мурманск. Губсуд, Ст. ст. 106, 108, 113, лиш. св. 2½ г., Исп. 26 авг. 923.

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