Кочерин Дометий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кочерин
- Имя
- Дометий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6841. КОЧЕРИН ДОМЕТИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 40 л., Кемск. у., Мурманск. Губсуд, Ст. ст. 106, 108, 113, лиш. св. 2½ г., Исп. 26 авг. 923.
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