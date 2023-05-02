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Макаров Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8526. МАКАРОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 26 л., г. Воронежа. Н. С. 2 уч. Кавказск. отд. Ст. 181 ч. 2, лиш. св. 1 г. Исп. 3 сент. 923.

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