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Захаров Петр Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаров
Имя
Петр
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
27 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 100
Источник
Скан
Оригинальная запись
3443. ЗАХАРОВ ПЕТР ОСИПОВИЧ, 17 л., Вологодск. у., Богородск. в., д. Елизарки. Калужск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б», «ж», лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 27/ѴІІІ—24. 

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