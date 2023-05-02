Матусевич Александр Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Матусевич
- Имя
- Александр
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17103. МАТУСЕВИЧ, АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ, 32 л. Рд. в Вилейск. у., Лебедевск. в., д. Асанова; — Н. С. Пресненск. р. Новинск. отд. г. Москвы. Упуск. арест., лиш. св. 6 м., с зач. 2 м. пр. з. Исп. 29 апр. 920.
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