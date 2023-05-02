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Киндякова Екатерина Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киндякова
Имя
Екатерина
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
28 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
5868. КИНДЯКОВА ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНА, 45 л., г. Сенгилея, Н. С., Дежурн. кам. Сенгилейск. у., Ст. 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 28 июня 923.

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