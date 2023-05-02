Киндякова Екатерина Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киндякова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5868. КИНДЯКОВА ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНА, 45 л., г. Сенгилея, Н. С., Дежурн. кам. Сенгилейск. у., Ст. 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 28 июня 923.
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