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Розыченков Прокофий Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Розыченков
Имя
Прокофий
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
30 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8294. РОЗЫЧЕНКОВ ПРОКОФИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 21 г., Ельнинск. у., Арпищицк. в., д. Осиновки. смоленск. Губсуд. Ст. ст. 105, 109 ч. 1, 114 ч. 2, 194, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. Исп. 30 июня 923.

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