Козлова Мария Фомина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Фомина
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147334. КОЗЛОВА, МАРІЯ ФОМИНА. Мщ. г. Вязьмы, 31 г., рд. въ д. Лозовой, Воронитск. в., Лепельск. у.; — З. Н. 3 уч. Вязем. у. 31 Окт. 909, 16 169 М., по сов. съ приг. Г. С. г. Вязьмы отъ 19 Авг. 909 г. (16 и 169 М., тюр. 4 м.), тюр. 6 м. Исп. 23 Нояб. 909. | 909 39763 169 М. | 905 40212 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.