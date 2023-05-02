Зайцев Гавриил Прокопьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцев
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Прокопьевич
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4790. ЗАЙЦЕВ ГАВРИИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ, 53 л., Вязниковск. у., Станковск. в., д. Глубокой. Н. С. 8 уч. г. Омска. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 21 марта 923.
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