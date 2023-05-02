Гамазов Петрос Адамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гамазов
- Имя
- Петрос
- Отчество
- Адамов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45972. ГАМАЗОВЪ, ПЕТРОСЪ АДАМОВЪ. К. Шемякин. у., с. Калаханъ, 21 г.; — Тифлисск. С. П. (во 2 р.), 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 28 Мая 905.
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