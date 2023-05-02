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Жалоботырев Муса

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жалоботырев
Имя
Муса
Дата исполнения приговора
12 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4568. ЖАЛОБОТЫРЕВ МУСА, 33 л., Атбасарск. у., Бесобинск. в., аула № 5. Н. С. 2 уч. Атбасарск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 5 л. Исп. 12 авг. 923.

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