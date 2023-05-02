Орлицкий Филипп Августов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орлицкий
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Августов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 304
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106018. ОРЛИЦКІЙ, ФИЛИППЪ АВГУСТОВЪ. К. Радомск. у., гм. Пржитыкъ, д. ІІодканна, 38 л.; — Радомск. О. С., 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 13 Іюня 909. 12 Марта 907 г. Гм. С. 2 окр. Опоченск. у., 169 и 170 М.4 Нояб. 905 г. М. С. 1 уч. г. Радома по 170 М. 903 90470 170¹ М. ОРЛІАНЪ, ХАИМЪ-ДАВИДЪ ІОСКОВЪ см. Орляндъ (ѴІІІ кн. 909).
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