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Шестаков Афанасий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шестаков
Имя
Афанасий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
06 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 370
Источник
Скан
Оригинальная запись
12838. ШЕСТАКОВ АФАНАСИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 28 л., Читинск. окр., Быркинск. р., с. Кибиревского. Н. С. 11 уч. Забайкальск. г. Ст. 187, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 6/ІѴ—26.

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