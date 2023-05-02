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Мартынов Семен Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мартынов
Имя
Семен
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
__ апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8799. МАРТЫНОВ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ, 18 л., Тетюшск. к., Колупецк. в. Н. С. 2 уч. Тетюшск. к. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. в апреле 923.

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