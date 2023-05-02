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Кузнецов Иван Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Иван
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
04 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
16318. КУЗНЕЦОВ, ИВАН МАКСИМОВИЧ, 26 л. Гр. Лихвинск. у., Троцк. в., д. Истоминой; — Н. С. 6 уч. Лихвинск. у. Убийство, лиш. св. 15 л., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 4 янв. 920.

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