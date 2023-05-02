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Димитриев Андрей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Димитриев
Имя
Андрей
Дата исполнения приговора
28 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
3917. ДИМИТРИЕВ АНДРЕЙ, 23 л., Оренбургск. у., Петровск. в. и с. Н. С. 6 уч. Оренбургск. г. Ст. ст. 107, 114, 186, лиш. св. 6 л. Исп. 28 июля 923.

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