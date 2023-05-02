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Назаров Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Назаров
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
21 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
27069. НАЗАРОВ, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Новгородск. у., Медведевск. в., д. Раглиц; — Н. С. 6 уч. Новгородск. у. Хран. оружия, лиш. св. 5 л., по амн. нак. замен. пир. Исп. 21 янв. 920.

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