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Бухмастов Иван Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бухмастов
Имя
Иван
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
45519. БУХМАСТОВЪ, ИВАНЪ НИКИтинъ. К. Бійск. у., Куяганск. в., д. Александровки, 45 л., рд. Челябин. у., Долговск. в., въ д. Кузьминовкѣ; — М. С. 2 уч. Бійск. у., 169 и 5 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 17 Мая 905.

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