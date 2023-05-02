Мешалкин Иван Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мешалкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17167. МЕШАЛКИН, ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 34 л. Гр. Златоустовск. у., Кусинск. в. и с.; — Н. С. 3 уч. Златоустовск. у. Хищение, пр. р. 1 г. условно.
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