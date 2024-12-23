Сапожков Николай Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сапожков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35271. САПОЖКОВЪ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬевъ (онъ же Гущинъ). К. Клинск. у., Завидовск. в., д. Вельмогова, 24 л.; — У. Чл. О. С., по Клинск. у. (во 2 р.), 6 п. 13, 14², 16 и 1 п. 170¹ М., по сов. съ приг. сего Чл. С. ось 17 Марта 905 г., тюр. 1 г. Исп. 27 Апр., счит. ср. съ 17 Марта 905. | 904 26833 170¹ М.
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