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Носков Егор Васильев

Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Носков
Имя
Егор
Отчество
Васильев
Библиографическая ссылка
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Оригинальная запись
90673. НОСКОВ, ЕГОР ВАСИЛЬЕВЪ. К. Рыбин. у., Троицк. в., д. Высоковой, 25 л.; — СПБ. Ст. М. С. 52 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Июня 908.
Источник
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Дата рождения
1883

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