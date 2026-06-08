Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Носков Егор Васильев
- Фамилия
- Носков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Васильев
- Библиографическая ссылка
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- Оригинальная запись
- 90673. НОСКОВ, ЕГОР ВАСИЛЬЕВЪ. К. Рыбин. у., Троицк. в., д. Высоковой, 25 л.; — СПБ. Ст. М. С. 52 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Июня 908.
- Источник
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- Дата рождения
- 1883
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