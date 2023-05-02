Кретов Илья Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кретов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7032. КРЕТОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, 29 л., Нижнедевицк. у., Ново-Ольшанск. в. и с., Н. С. 1 уч. Нижнедевицк. у., Ст. ст. 176, 220, лип. св. 1 г., Исп. 20 апр. 923.
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