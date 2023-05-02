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Паникаревский Федор Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Паникаревский
Имя
Федор
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
28 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7404. ПАНИКАРЕВСКИЙ ФЕДОР ГАВРИЛОВИЧ, 25 л., Шадринск. у., Иванищевск. в., с. Могильного. Омск. Губсуд. Ст. ст. 116 и 180-а, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 мая 923

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