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Васильев Михаил Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильев
Имя
Михаил
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
45668. ВАСИЛЬЕВЪ, МИХАИЛЪ АНДРЕевъ. К. Пошехон. у., Трушковск. в., с. Никольскаго Панскаго, 23 л.; — З. Н. 1 уч. Пошехон. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Мая 905.

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