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Ардюков Иосиф Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ардюков
Имя
Иосиф
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
05 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
12866. АРДЮКОВ, ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ, 46 л. Гр. Кинешемск. у., Шовальдовск. в., д. Журихина; — Н. С. Яузск. уч. г. Москвы. Праздношат., пр. р. 3 г. Исп. 5 авг. 920.

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