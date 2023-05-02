Кустов Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кустов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 271
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87739. КУСТОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ МИХАЙловъ. Сс.-посел. в. и с. Рождественскаго, Канск. у., 34 л., рд. въ Пошехонск. у.; — М. С. 6 уч. Канск. у., 3 и 6 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Янв. 907 (Вѣр.). | 96 90829 1643 У. | 88 51106 1655 У. | 91 140440 1655 У. | 87 41823 170 М.
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