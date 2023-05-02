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Лукьянов Константин Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукьянов
Имя
Константин
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8324. ЛУКЬЯНОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, 20 л., Устюженск, у., Бабаевск. в., Ст.-Никольского завода. Н. С. 5 уч. Устюженск, у. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 июля 923.

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