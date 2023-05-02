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Троицкий Григорий Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Троицкий
Имя
Григорий
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
Источник
Скан
Оригинальная запись
12046. ТРОИЦКИЙ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 35 л., Кирсановск. у.. Иноковск. в. и с. Тамбовск. Губсуд. Ст. ст. 106, 1 ч. 113, лиш. св. 1½ г. П. В. 3. С. 22/ХІІ—24.

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