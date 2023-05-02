Шведков Серге Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шведков
- Имя
- Серге
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 24 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8175. ШВЕДКОВ, СЕРГЕ НИКОЛАЕВИЧ, 17 л. Гр. Юхновск. у., Воскресенск. в., д. Корпища; - Н. С. Сокольническ. р-на Сухаревск. отд. г. Москвы. Участ. в краже, лиш. св. 3 г. Исп. 24 нояб. 919.
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