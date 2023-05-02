Иванов Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15386. ИВАНОВ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ. Гр. г. Гжатска; — Н. С. Баумансв. р. Черкизовск. отд. г. Москвы. Варка самог., лиш. св. 5 л., в. т. ч. 3 г. условно. Исп. 30 нояб. 920.
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