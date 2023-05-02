Петров Иван Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7611. ПЕТРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, 20 л., Порховск. у., Пожеревицк. в., д. Мал. Островки. Н. С. 1 уч Порховск у. Ст. 180 п. «б», лиш св. 1 г. И пор. пр. 3 г Исп. 12 апр. 923.
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