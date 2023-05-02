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Кучьмасов Николай Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучьмасов
Имя
Николай
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
29 апрель 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
95684. КУЧЬМАСОВЪ, НИКОЛАЙ ПЕТровъ, 22 л. К. Богучар. у., Петропавловск. в., д. Ловской; — М. С. 5 уч. 1 Донск. окр., 29 Апр. 911, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 29 Апр. 911. | 8 Дек. 910 г. М. С. 7 уч. 1 Донск. окр., тюр. 2 м. 908 87820 1651 У.

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