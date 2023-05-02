Виноградов Иван Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виноградов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13815. ВИНОГРАДОВ, ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 39 л. Гр. Ростовск. у., Борисоглебск. в., д. Поповско-Павловской; — Р. Т. г. Ярославля. Растрата, пр. р. 1 г. Исп. 29 сент. 920.
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