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Шульгин Александр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шульгин
Имя
Александр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
06 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
12248. ШУЛЬГИН, АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 46 л. Гр. Сольвычегодск. у., Никольск. в., с. Пыткина; — Н. С. 3 уч. Сольвычегодск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 6 апр. 920.

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