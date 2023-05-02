Шибаков Григорий Арсеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шибаков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Арсеньевич
- Дата исполнения приговора
- 21 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 363
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12037. ШИБАКОВ, ГРИГОРИЙ АРСЕНЬЕВИЧ, 38 л. Гр. Краснококшайск. у., Петриковск. в., д. Ятжановой; — Н. С. 2 уч. Краснококшайск. у. Мошеннич., лиш. св. 1 г. Исп. 21 авг. 920.
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