Григорьев Роман
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григорьев
- Имя
- Роман
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46278. ГРИГОРЬЕВЪ, РОМАНЪ. К. Вышневолоцк. у., Ящинск. в., д. Терпигорева, 39 л.; — Тверск. О. С. (въ 3 р.), 1 ч. 1655 и 5 п. 1659 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 5 Мая 905. Симъ приг. поглощ. приг. сего С. отъ 20 Марта 905. | 902 80200 169 М. | 901 18813 169 М.
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