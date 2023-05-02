Гузов Василий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гузов
- Имя
- Василий
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81706. ГУЗОВЪ, ВАСИЛІЙ, (внѣбр.), 16 л. Не прип., рд. въ г. Кіевѣ; — Чернигов. О. С., 1 Марта 911, 114, 139, 140, 152, 2 ч. 1452, 1629, 1632, 1634, 9 и 1654 У., съ лиш. пр. по 139¹ У. тюр. 8 л. Исп. 24 Мая 911. | 21 Авг. 909 г. М. С. г. Кіева, 169 М., тюр. 3 м.
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