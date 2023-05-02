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Ананьева Анна Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ананьева
Имя
Анна
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
651. Ананьева Анна Ивановна, 19 л., г. Семипалатинска. Н. С. 2 уч. Семипалатинск. окр. Ст. 179, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 1 сент. 926 г.

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