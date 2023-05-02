Вейсвер Карл Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вейсвер
- Имя
- Карл
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47807. ВЕЙСВЕРЪ, КАРЛЪ ПЕТРОВЪ, 32 л. К. Верроск. у., Кергельск. в., ус. Пудры; — СПБ. О. С., 30 Окт. 910, 152, 1 ч. 221, 1 ч. 222 и 1 ч. 225 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 85498, каторж. раб. 8 л. Исп. 8 Марта 911. 909 21345 977 У. и 170¹ М. 18 Марта 908 г. У. Чл. О. С. по СПБ. у., 170¹ М., тюр. 4 м. 904 77530 170 М. | 99 25658 170¹ М. 903 68691 170¹ М.
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