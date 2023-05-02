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Герус Владимир Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герус
Имя
Владимир
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
46037. ГЕРУСЪ, ВЛАДИМІРЪ СТЕПАНОВЪ. Мщ. г. Тулы, 17 л.; — М. С. Сокольническ. уч. г. Москвы (во 2 р.), 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 30 Мая 905. | 902 95230 169 М.

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