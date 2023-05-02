Коваленко Семен Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коваленко
- Имя
- Семен
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- __ январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4782. КОВАЛЕНКО СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ, 19 л., г. Краснодара. Р. Т. Кубано-Черноморск. обл. Ст. ст. 1 ч. 76, 2 ч. 184, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. в январе 923.
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