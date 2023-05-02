Бильбендер Файвель Израилев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бильбендер
- Имя
- Файвель
- Отчество
- Израилев
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45233. БИЛЬБЕНДЕРЪ, ФАЙВЕЛЬ ИЗРАИлевъ. Мщ. г. Симферополя, 20 л., рд. въ г. Одессѣ; — М. С. 12 уч. г., Одессы, 169 М., тюр. 8 м. Исп. 16 Нояб. 904.
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