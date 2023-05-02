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Бильбендер Файвель Израилев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бильбендер
Имя
Файвель
Отчество
Израилев
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
45233. БИЛЬБЕНДЕРЪ, ФАЙВЕЛЬ ИЗРАИлевъ. Мщ. г. Симферополя, 20 л., рд. въ г. Одессѣ; — М. С. 12 уч. г., Одессы, 169 М., тюр. 8 м. Исп. 16 Нояб. 904.

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